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Jandarmadan Vali Şentürk’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 13.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatı, Kuruluşunun 181’nci yıldönümü nedeniyle Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e ziyaret gerçekleştirdi.Vali Bilal Şentürk, 2.

Jandarma Teşkilatı, Kuruluşunun 181’nci yıldönümü nedeniyle Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Faruk Dirgen ve jandarma personelini kabulünde, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatının ’’Jandarma Günü’’nü kutladı.
Jandarma teşkilatının huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün hizmet anlayışıyla görev yaptığını belirten Vali Bilal Şentürk, şunları ifade etti:
’’Jandarma teşkilatımız, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlayan, başta kırsal alan olmak üzere Türkiye’nin tamamına hizmet eden, terörle mücadelede sınır içi ve sınır ötesinde ciddi operasyonlar yapabilen bir teşkilatımızdır. Asli görevini yerine getirirken, Korona virüs salgını sürecinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarına destek olmuş, görev yaptığı her noktada milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan jandarma teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum.’’

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