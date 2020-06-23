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Jandarmanın gözaltına aldığı şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube ekipleriyle birlikte ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Yesifler bölgesinde E.K.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube ekipleriyle birlikte ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Yesifler bölgesinde E.K. isimli şahsa ait arazide Hint keneviri ekimi ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 8’li ruhsatsız otomatik tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 gram kubar esrar, 3 gram Hint kenevir tohumu, 3 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 10 adet nevi belli olmayan hap, 1 adet 50’lik sigara çarşafı, 1 adet 7,65 mm boş şarjör, 139 adet 10 ile 60 cm boyutlarında Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs E.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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