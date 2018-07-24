SPOR

Jaroslaw Jach, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Jaroslaw Jach, Çaykur Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda uzun süredir görüşülen savunma oyuncusunun İstanbul'a geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin ardından futbolcunun kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi, yönetici Saffet Mete'nin İstanbul'daki ofisinde imzaladığı kaydedildi.

Geçen sezon Crystal Palace'da 20 karşılaşmada bin 732 dakika görev alan 24 yaşındaki defans oyuncusu, 1 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Jaroslaw Jach Çaykur Rizespor crystal palace

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