Jason Denayer'den Manchester City'e rest: Sadece Galatasaray'da oynarım

Son 3 üç sezonda iki kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Jason Denayer yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek adına elinden geleni yapıyor... Belçikalı oyuncu Manchester City’ye geri dönerken İngiliz ekibinin ABD kampının kadrosuna da dahil edildi. İlk etapta Manchester temsilcisi, oyuncuyu satmayı ya da kiralamayı düşünmediklerini açıklarken Premier Lig’de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalınca planları da değişti.

SON KARAR PEP’İN

Daha önce satmak istemedikleri Denayer için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Manchester City, oyuncunun kiralık ayrılmasının söz konusu olmadığını iletti. Bu rakamı vermelerinin imkansız olduğunu Denayer’e ve menajeri aracılığı ile Manchester City’ye ileten G.Saray ise beklemeye geçti. Ada’da bu yıl değişen planlama ile birlikte 9 Ağustos’ta transfer dönemine de nokta koyulacak.

Bu sürenin yaklaşması ile birlikte de G.Saray, Jason Denayer üzerinden bu transferle ilgili operasyonu da yürütme kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncu kulübüne G.Saray’a gitmek istediğini iletirken kiralık olarak gitmenin de sorun olmayacağını yineledi. Bu sözlerin ardından Denayer beklemeye geçerken sosyal medya hesabına da aslan fotoğrafı koyarak herkese mesajını verdi. İngiliz ekibi Denayer için transferin son gününe kadar bekleme kararı alırken oyuncunun geleceği ile ilgili son kararı da menajer Pep Guardiola’nın vereceği öğrenildi.