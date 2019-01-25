MAGAZİN

Jennifer Lopez'ön özel diyeti: Açım...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

10 günlük özel bir diyete giren Jennifer Lopez spor salonu çıkışında görüntülendi. Lopez diyet yüzünden aç hissettiğini söyledi.

Jennifer Lopez'ön özel diyeti: Açım...

Geçip giden yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, dün de spor salonundan çıkarken görüntülendi.

49 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, taytı ve büstiyeriyle sayondan çıkarken ona korumaları eşlik etti.

BGUS_1465831_001

Lopez'in, gençlik yıllarındaki fiziğini koruyabilmesinin bir sırrı düzenli olarak egzersiz yapması. Diğeri ise zaman zaman içeriğini değiştirerek uyguladığı özel diyetler.

BGUS_1465831_018

Ünlü yıldız şu sıralarda da "şekersiz ve karbonhidratsız" bir diyet uyguladığını söyledi. Toplam 10 gün sürecek olan bu diyette JLo'ya sevgilisi Alex Rodriguez de eşlik ediyor.

BGUS_1465831_007

Lopez, bu şekilde formunu koruduğunu ama bu diyetle kendini gerçekten aç hissettiğini de söyledi.


Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Ayşen Gruda çıkışı: Haddinizi aşmayın!Ayşen Gruda çıkışı: Haddinizi aşmayın!
Esprisiyle sosyal medyaya salladıEsprisiyle sosyal medyaya salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez instagram Jennifer Lopez Jennifer Lopez diyet

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı

Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Ünlü şarkıcıdan hacamat videosu!

Ünlü şarkıcıdan hacamat videosu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzu Film'den ağlatan Ayşen Gruda paylaşımı...

Arzu Film'den duygulandıran veda paylaşımı...

Hazal Kaya'dan Ayşen Gruda çıkışı!

Ayşen Gruda çıkışı: Haddinizi aşmayın!

Cem Yılmaz: Sempatik görünmek için...

Esprisiyle sosyal medyaya salladı

Pınar Altuğ bornozlu ve makyajsız haliyle olay oldu

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

İdo Tatlıses'ten romantik paylaşım! 'Sen bana en iyi gelenim'

'Sen bana en iyi gelenim'

Şarkıcı Hatice: 'Amerika’nın Lopez’i Türkiye’nin Hatice’si'

'Amerika’nın Lopez’i Türkiye’nin Hatice’si'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.