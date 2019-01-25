Jennifer Lopez'ön özel diyeti: Açım...

Geçip giden yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, dün de spor salonundan çıkarken görüntülendi.

49 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, taytı ve büstiyeriyle sayondan çıkarken ona korumaları eşlik etti.

Lopez'in, gençlik yıllarındaki fiziğini koruyabilmesinin bir sırrı düzenli olarak egzersiz yapması. Diğeri ise zaman zaman içeriğini değiştirerek uyguladığı özel diyetler.

Ünlü yıldız şu sıralarda da "şekersiz ve karbonhidratsız" bir diyet uyguladığını söyledi. Toplam 10 gün sürecek olan bu diyette JLo'ya sevgilisi Alex Rodriguez de eşlik ediyor.

Lopez, bu şekilde formunu koruduğunu ama bu diyetle kendini gerçekten aç hissettiğini de söyledi.



