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Jhon Duran kampa katıldı

Fenerbahçe’nin kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli ekibin kampına katıldı.

Jhon Duran kampa katıldı
Berker İşleyen

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fener fenerbahçe
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