Jhon Duran kampa katıldı

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.
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