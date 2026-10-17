Joao Pereira: Gol atabilseydik farklı olabilirdi

Fenerbahçe'den iyiydik demiyorum ama pozisyonlara girdik. 1 gol atabilseydik farklı olabilirdi. Atamayınca maça girmek zor oluyor. Daha sonra kontrolü kaybettik ve 3’üncü golü yedik. Fenerbahçe daha çok alan buldu ve maçı bu şekilde kazanmış oldu. Gol atamamak, pozisyona üretememek sadece santrforla ilgili değil. Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü” dedi.

Corendon Alanyaspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Joao Pereira, "Alanya'ya geldiğimden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, topla oynayamadık. Fenerbahçe'nin baskısından kaynaklı değildi. Antrenmanlarda çalıştığımız alanları bulamadık. Böyle bir takıma karşı topla oynamayınca sürekli savunma yapmak durumunda kalıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Geçişten gol yedik, bu konuda ne kadar iyi olduklarını biliyorduk. İlk yarının bitmesine 5 dakika kalmıştı. Daha akıllı olmalıydık. 5 dakika kala uzun vurabilir, gol yemeden içeri girebilirdik” sözlerini sarf etti.

‘İKİNCİ YARI BİZİM İÇİN DAHA İYİYDİ’

İkinci yarıdaki performanslarının ilk yarıdan daha iyi olduğunu aktaran Pereira, "İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Fenerbahçe'ye göre iyi değildik, kendi ilk yarımıza göre iyiydik. İki gol pozisyonuna girdik. Bu pozisyonlarda golü bulmuş olsak oyuna tekrar girebilirdik. Antrenmanlarda çalıştığımız alanları daha çok bulmaya başladık. Şutlarımız var. Bunlardan birinde Ederson hızlı başlattı. Bloğumuz daralamadı ve geçişten 2-0 olmuş oldu” ifadelerini kullandı.

‘1 GOL ATABİLSEYDİK FARKLI OLABİLİRDİ’

1 gol bulabilseler daha farklı bir maç olabileceğini belirten Pereira, "2-0'dan sonra aslında gol atacak pozisyonlara girebilirdik. İki takımın da pozisyonları oldu. Fenerbahçe'den iyiydik demiyorum ama pozisyonlara girdik. 1 gol atabilseydik farklı olabilirdi. Atamayınca maça girmek zor oluyor. Daha sonra kontrolü kaybettik ve 3’üncü golü yedik. Fenerbahçe daha çok alan buldu ve maçı bu şekilde kazanmış oldu. Gol atamamak, pozisyona üretememek sadece santrforla ilgili değil. Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü” diyerek sözlerini tamamladı.