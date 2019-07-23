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Joelinton, kulüp rekoruyla Newcastle United'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton'u 40 milyon Sterlin'lik kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Joelinton, kulüp rekoruyla Newcastle United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Joelinton'un transferi konusunda Almanya'nın Hoffenheim takımıyla anlaşıldığı ve 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joelinton için ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak miktara ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Sport Recife'de başlayan Brezilyalı futbolcu, Hoffenheim'ın yanı sıra Rapid Wien'de de oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Joelinton Newcastle United

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