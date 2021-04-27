John Wick dizisi için geri sayım başladı

Lionsgate TV'nin patronu Kevin Beggs, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda John Wick dizisinin planları ve başrolde Keanu Reeves olmasa bile nasıl görünebileceği hakkında konuştu. Starz, şu anda gösteriye ev sahipliği yapacak kanal olarak ayarlandı. Dizi, The Continental'in kökenlerini keşfedecek ve Winston'ın başa geçiş sürecini anlatacak.

JOHN WİCK YER ALMAYACAK

Beyazperde’nin haberine göre; Ian McShane, dizide rol almayacağını ancak seslendirme yapabileceğini söyledi. The Continental'da genç Winston ve konfederasyon ekibinin, 40 yıl sonra film serisinde ilk kez tanıştığımız bu otele nasıl girdiği, hangi yollardan geçtiği yer alacak. Keanu Reeves, dizinin yönetici yapımcılığını üstlenecek. Dizi, filmlerin çok öncesini anlatacağı için John Wick yer almayacak ama sezonlar devam ederse günümüzle bir bağ kurulabilir.

JOHN WİCK FİLMLERİNE PANDEMİ ERTELEMESİ

Starz'ın, pandemi nedeniyle 27 Mayıs 2022'ye kadar gösterime giremeyecek olan dördüncü "John Wick" filminden sonra "The Continental"i yayınlayacağı bildirildi. Ekip dizi ve filmlerden oldukça umutlu. Marvel Universe ve DC Universe gibi bir John Wick evreni oluşturma konusunda oldukça heyecanlılar. John Wick'in beşinci filmi ise büyük ihtimal, fazla beklemeden 2023 yılında gösterime girecek.

