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Joker’de oyuncu değişikliği! Resmen açıklandı geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jared Leto’nun Zack Snyder'ın Justice League filminde yeniden Joker'i canlandıracağı resmen açıklandı.

Joker’de oyuncu değişikliği! Resmen açıklandı geri dönüyor

Her fırsatta Joker olmak istediğini dile getiren hatta Joaquin Phoenix’in Joker olmaması için menajerler vasıtasıyla önlemeye çalışan Jared Leto şimdilik istediğini almış gibi görünüyor. Jared Leto, Zack Snyder'ın Justice League filminde yeniden Joker'i canlandıracak.

JARED LETO EK ÇEKİMLERE DAHİL OLACAK

The Suicide Squad filminde karaktere hayat veren Leto'nun Zack Snyder'ın hazırladığı Justice League'de yer alacağı açıklandı. Oyuncu, bir süre önce başlayan ek çekimlere dahil olacak. Filmde Joker dışında orijinalin aksine Darkseid, Lex Luthor ve Deathstroke karakterleri de yer alacak. Ben Affleck, Ray Fisher ve Amber Heard bahsi geçen ek çekimlere başladılar. Ancak şu an için diğer oyunculardan hangilerinin film için çekim yaptığı bilinmiyor

JARED LETO'LU JUSTICE LEAGUE BEĞENİLMEMİŞTİ

2017'de vizyona giren Justice League, 300 milyon dolar bütçeye karşılık 657 milyon dolar hasılat elde etti ve eleştirmenler tarafından beğenilmedi. Başrollerde Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Aquaman) ve Ray Fisher (Cyborg) yer aldı.

Zack Snyder, Justice League'i tamamlanmasına az bir zaman kala kızı intihar ettiği için görevden çekilmiş ve filmi tamamlaması için başa Joss Whedon geçmişti. Post-prodüksiyonda pek çok sahneyi yeniden çeken Whedon senaryoda büyük değişiklikler yapınca Snyder, filmin son halinin kendisininkine pek de benzemediğini belirtmişti.

Uzun süredir beklenen film, 2021'de dijital platformlardan HBO Max'te ekrana gelecek. Dört bölüm halinde yayınlanacak ve her bölüm birer saat civarı sürecek.

ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE FRAGMANI


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