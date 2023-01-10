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Jorge Jesus biletlerini kesti! Herkes Altay Bayındır'ı eleştirirken sürpriz bir ismin takımdan ayrılmasını istedi

10.01.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kalmıştı. Galatasaray maçında tepkilerin odağında olan Altay Bayındır için Jorge Jesus kararını verdi. Mağlubiyetin ardından başkan Ali Koç ile görüşme gerçekleştiren Jorge Jesus takımın son durumu hakkında rapor verdi.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Herkes Altay Bayındır'ı eleştirirken sürpriz bir ismin takımdan ayrılmasını istedi
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı. Galatasaray karşısında kendi evinde farklı mağlup olan sarı-lacivertlilerde fatura Altay Bayındır'a kesilmişti. Jorge Jesus ile Ali Koç bu konuda yeni bir toplantı gerçekleştirdi.

JORGE JESUS'A TAM DESTEK

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Yapılan toplantıda Ali Koç, Jorge Jesus'a tam destek verdiğini ifade etti. Kendisinin arkasında olduğunu ve eleştirilere aldırış etmemesi gerektiğini söyleyen Koç, Jorge Jesus'u biraz da olsa rahatlattı.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

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Jorge Jesus bu toplantıda birçok ismin takımdan ayrılması gerektiğini Ali Koç'a iletti. Serdar Dursun ve Mert Hakan'ın kulüpten ayrılmasına onay veren tecrübeli teknik adam özellikle Mert Hakan konusunda herkesi ters köşe yaptı.


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