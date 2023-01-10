Jorge Jesus biletlerini kesti! Herkes Altay Bayındır'ı eleştirirken sürpriz bir ismin takımdan ayrılmasını istedi

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı. Galatasaray karşısında kendi evinde farklı mağlup olan sarı-lacivertlilerde fatura Altay Bayındır'a kesilmişti. Jorge Jesus ile Ali Koç bu konuda yeni bir toplantı gerçekleştirdi.

JORGE JESUS'A TAM DESTEK

Yapılan toplantıda Ali Koç, Jorge Jesus'a tam destek verdiğini ifade etti. Kendisinin arkasında olduğunu ve eleştirilere aldırış etmemesi gerektiğini söyleyen Koç, Jorge Jesus'u biraz da olsa rahatlattı.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Jorge Jesus bu toplantıda birçok ismin takımdan ayrılması gerektiğini Ali Koç'a iletti. Serdar Dursun ve Mert Hakan'ın kulüpten ayrılmasına onay veren tecrübeli teknik adam özellikle Mert Hakan konusunda herkesi ters köşe yaptı.



