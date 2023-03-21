Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılırsa yerine sürpriz bir isim gelebilir!

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar gündemi sarsmıştı. Kontratı bittikten sonra Brezilya'ya dönmek isteyen Portekizli ismin yerine kimin geleceği merak konusu olmuş durumda.

YARDIMCILARI BIRAKMAK İSTİYOR

Özellikle Jorge Jesus'un yardımcıları Brezilya'ya dönmek istiyor. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmanın da bu şekilde olduğunu belirten teknik ekip, sezonun bitiminin ardından valizlerini toplayıp Brezilya'ya dönecek.

FENERBAHÇE İLE TEMAS KURDU! İŞTE O İSİM

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jorge Jesus ile yollarını ayırması halinde ilk hedefi Marcelo Gallardo olacağı iddia edildi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Gallardo ismiyle yakın temasta olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli taraftarların birçoğunun tanımadığı bu isim hakkında sosyal medyada araştırmalar şimdiden başladı.

RIVER'IN BAŞINDA 424 MAÇA ÇIKTI

Marcelo Gallardo, Nacional'in ardından River Plate'in başına geçmiş ve 2014-2022 arasında 424 maça çıktı. Takımının başında 47 yaşındaki teknik adam 1.88 puan ortalaması yakaladı.



