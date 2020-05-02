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Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2020 20:47 | Son Güncelleme

Brezilya kulübü Flamengo'nun başında bulunan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den gelen 8 milyon euroluk teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti

Brezilya'da Flamengo kulübünü çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'nun zamanında birçok takımın astronomik teklifini reddettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon euroluk, Anzhi'nin 8 milyon euroluk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediği yazıyor.

Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirtilmese de Portekizli teknik adamın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk bir teklif aldığı da kitapta yer almakta.

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