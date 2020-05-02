Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti

Brezilya'da Flamengo kulübünü çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'nun zamanında birçok takımın astronomik teklifini reddettiği belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon euroluk, Anzhi'nin 8 milyon euroluk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediği yazıyor.
Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirtilmese de Portekizli teknik adamın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk bir teklif aldığı da kitapta yer almakta.
Bundesliga'da koronavirüs alarmı! 3 futbolcu pozitif...
Younes Belhanda'dan flaş Sneijder itirafı
Pellegrini'den F.Bahçe sözleri! "Muhteşem ve tarihi bir kulüp"
Kezman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Fatih Terim'e F.Bahçe'yi şikayet ettiler!
Balotelli'den "dayak yedi" iddialarına yanıt
Trabzonspor, gruplar halinde sahaya iniyor
Eşit ücret davası reddedildi
Demirören beni kandırdı!
3 kişide koronavirüse rastlandı!
Serie A hakkında karar verildi!
Medical Park Stadyumu'nda bekleyiş
Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum