Jorge Jesus hakkında olay iddia! İki takımı aynı anda yönetebilir...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Takımın başında başarılı bir performans sergileyen tecrübeli ismin sözleşmesi gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un akıbeti belli oldu.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Devre arasında Ali Koç ile masaya oturacak Jorge Jesus sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Ali Koç'un minimum 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı Jesus için Portekiz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"2 TAKIM ÇALIŞTIR"

Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi halinde Brezilya'nın hazırlıkta olduğunu iddia eden Portekiz basını, Brezilya'nın "hem Fenerbahçe'yi hem de bizi yönet teklifi" yapacağını yazdı.



