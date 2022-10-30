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Jorge Jesus hakkında olay iddia! İki takımı aynı anda yönetebilir...

30.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un sözleşmesi son günlerde gündeme gelmeye başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin başında yaptığı çıkışla taraftarın gönlünde kısa sürede taht kuran Portekizli çalıştırıcı için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan haberde, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi bırakmamasına karşılık bir teklif hazırlandığı iddia edildi. Brezilya Milli Takımı, tecrübeli çalıştırıcıya, "hem Fenerbahçe'yi hem de bizi yönet teklifi" yapacak.

Jorge Jesus hakkında olay iddia! İki takımı aynı anda yönetebilir...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Takımın başında başarılı bir performans sergileyen tecrübeli ismin sözleşmesi gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un akıbeti belli oldu.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

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Devre arasında Ali Koç ile masaya oturacak Jorge Jesus sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Ali Koç'un minimum 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı Jesus için Portekiz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"2 TAKIM ÇALIŞTIR"

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Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi halinde Brezilya'nın hazırlıkta olduğunu iddia eden Portekiz basını, Brezilya'nın "hem Fenerbahçe'yi hem de bizi yönet teklifi" yapacağını yazdı.


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Jorge Jesus fenerbahçe portekizli

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