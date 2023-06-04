Jorge Jesus için inanılmaz iddia! Yıllık 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı...

Sezonu Galatasaray'ın arkasında tamamlayarak şampiyon olamayan Fenerbahçe'de fatura Jorge Jesus'a kesildi. Sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Portekizli teknik adamın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor.
Kariyerine Brezilya'da devam edeceği konuşulan Jorge Jesus'un, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan fakat ligin ortasına doğru bocalayan Jorge Jesus'un takımdan ayrılma fikrini devre arasında aldığı ifade edildi.
Federasyon yetkililerinin, Jesus'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaştığı öğrenildi. Portekizli çalıştırıcıya yıllık 10 milyon Euro verileceği iddia edildi.