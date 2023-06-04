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Jorge Jesus için inanılmaz iddia! Yıllık 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı...

04.06.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımdan ayrılması kesinleşti. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak Portekizli çalıştırıcının yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Jorge Jesus için inanılmaz iddia! Yıllık 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı...

Sezonu Galatasaray'ın arkasında tamamlayarak şampiyon olamayan Fenerbahçe'de fatura Jorge Jesus'a kesildi. Sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Portekizli teknik adamın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

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Kariyerine Brezilya'da devam edeceği konuşulan Jorge Jesus'un, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan fakat ligin ortasına doğru bocalayan Jorge Jesus'un takımdan ayrılma fikrini devre arasında aldığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO

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Federasyon yetkililerinin, Jesus'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaştığı öğrenildi. Portekizli çalıştırıcıya yıllık 10 milyon Euro verileceği iddia edildi.


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