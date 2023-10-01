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Jorge Jesus kalsaydı, Fenerbahçe'den yıldız isim gönderilecekti!

01.10.2023 13:29 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un bu sezon da takımın başında kalsaydı sarı-lacivertlilerden göndereceği 5 oyuncu ortaya çıktı.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

5 İSİM GÖNDERİLECEKTİ

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Jesus'un takımın başında kalması halinde 5 isimle yolların ayrılacağı iddia edildi. Bu futbolcuların ise Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Osayi ve İrfan Can Kahveci olduğu öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ FIRTINASI

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Bu sezon lige fırtına gibi başlayan İrfan Can Kahveci'nin performansı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük alkış topluyor. Bu sezon 13 maça çıkan milli oyuncu 6 gol 4 asistlik performansıyla herkesin beğenisini aldı.

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