Jorge Jesus kalsaydı, Fenerbahçe'den yıldız isim gönderilecekti!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Jesus'un takımın başında kalması halinde 5 isimle yolların ayrılacağı iddia edildi. Bu futbolcuların ise Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Osayi ve İrfan Can Kahveci olduğu öğrenildi.
Bu sezon lige fırtına gibi başlayan İrfan Can Kahveci'nin performansı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük alkış topluyor. Bu sezon 13 maça çıkan milli oyuncu 6 gol 4 asistlik performansıyla herkesin beğenisini aldı.