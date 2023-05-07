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Jorge Jesus: 'Matematiksel olarak hala şansımız var!'

07.05.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Giresunspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus: 'Matematiksel olarak hala şansımız var!'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünkü beraberlik sonrası bizim için işler biraz karmaşık oldu. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var." dedi.

Jesus, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Rakibin de hakkını vermeleri gerektiğini ifade eden Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-1 sonrası çok süre geçirme oldu. Kaleci aut atışlarını çok uzun sürede kullandı. Ama bu yeni bir durum değil. Türkiye'de devamlı karşılaştığımız bir durum. Şu da bir gerçek ki takım ofansif anlamda daha önceki maçlarda olduğu kadar kuvvetli değildi. Bunun cezasını beraberlikle ödedik."

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının sürdüğünü kaydeden Jesus, "Evet bugünkü beraberlik sonrası bizim için işler biraz karmaşık oldu. Matematiksel olarak hala şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak." ifadelerini kullandı.

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