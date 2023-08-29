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Jorge Jesus'tan olay yaratan sözler! 'Sen kimsin?', 'Geri dönmek istesem kırmızı halı sererler!'

29.08.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına getirilen, Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan teknik direktör Jorge Jesus, Al Hilal ile sözleşme imzalamıştı. Suudi Arabistan'da birçok yorumcu tarafından eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, hakkında yapılan yorumlara sert çıkıştı. Jesus, Türkiye ve Brezilya örneğiyle de dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirilmişti. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı - lacivertlilerde görev yapan Portekizli çalıştırıcı, sezonun sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atmıştı.

Al Hilal taraftarlarının kendisi adına istifa kampanyası başlatmasına ve yorumcuların kendisini eleştirmesine sinirlenen Jorge Jesus, yaptığı açıklamada sert konuştu.

"SEN KİMSİN?"

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"Hayatı boyunca bir kupa kazanmamış adam (eski futbolcu Suudi yorumcuları) benim taktik bilgimi sorguluyor… Hata yaptığımı söylüyor. Neye göre, kime göre? Sen kimsin, nesin?"

"DÖNMEM İÇİN KIRMIZI HALI SERERLER"

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"Daha önce buradan ayrılırken bana kalmam için yalvardılar. Son çalıştığım yerde de kalmam için her şeyi yapmaya hazırlardı. Flamengo’da herkes hala dönmemi istiyor. Bugün buradan ayrılsam, Türkiye’ye de Brezilya’ya da dönmem için önüme kırmızı halı sererler."

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Suudi Arabistan Al Hilal Jorge Jesus fenerbahçe sezon süper li portekizli ekipleri

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