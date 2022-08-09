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Jorge Jesus'tan takımına eleştiri! ''İstediğim seviyede değiller!''

09.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan takımına eleştiri! ''İstediğim seviyede değiller!''

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Jorge Jesus, "Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da şampiyonluğa her zaman inanır. Önümüze bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ŞU AN İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİL"

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Sözlerine devam eden Portekizli çalıştırıcı, "İstediğimiz sonucu alamasak da iyi bir maçtı izleyenler için. Duran toptan 3 gol yedik. Rakibi tebrik etmeliyim, duran toplara iyi çalışmışlar. Fenerbahçe, şampiyonluğa hep inanır. Berabere ayrıldık ama lig uzun maraton. Önümüze bakıp, inanmaya devam edeceğiz. Takım şu an istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca ilk hafta takımını istediği seviyede görmez. Sonradan oyuna giren oyuncular kalitemizi artırdı. Bu da çok önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe günkü maça odaklanmak istiyoruz."

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fenerbahçe
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