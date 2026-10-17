Jose Mourinho'dan Arda Güler için açıklama!

İspanya La Liga'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, müsabaka öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam, toplantıda milli futbolcumuz Arda Güler'in son dönemde orta sahaya daha yakın bir pozisyonda görev yapmasıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayarak oyuncusuna sahip çıktı.

"ARDA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR, BİRİLERİNİ SUÇLAMAK İÇİN BAHANE ARANIYOR"

Basın mensuplarının Arda Güler'in pozisyonuyla ilgili eleştirel yaklaşımına tepki gösteren Jose Mourinho, "Arda Güler elinden geleni yapıyor. Görünüşe göre hepiniz hak edene hakkını vermek konusunda büyük zorluk çekiyorsunuz! Sanki olumlu şeyler şans eseriymiş gibi, herkes de olumsuzlukları birine yüklemek için bahane arıyor" ifadelerini kullandı.

"HER POZİSYONDA OYNAYABİLECEK YETENEĞE SAHİP"

Genç yıldızın potansiyeline ve gelişim sürecine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Arda çok yetenekli bir oyuncu ve henüz tam olgunlaşmış bir oyuncu değil. Her pozisyonda oynayabilecek yeteneği var" şeklinde konuşarak 21 yaşındaki milli futbolcunun esnek oyun yapısına vurgu yaptı. Mourinho ayrıca, "Çok mutluyum ve ondan çok memnunum" diyerek oyuncusuna olan güvenini tazeledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla sergilediği performansla ilk 11'in önemli parçalarından biri haline geldi. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakada görev alan genç yetenek, takımına 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlayarak skorer kimliğiyle de öne çıktı.