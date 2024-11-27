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Jose Mourinho'dan sürpriz çıkış! "Ligde kolayca şampiyon olacaklar" itirafında bulundu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 19:22
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak Slavia Prag maçıyla ilgili konuştu. Mourinho, "Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Oynayan oyuncular her şeyini verecektir. Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor" dedi.

Jose Mourinho'dan sürpriz çıkış! "Ligde kolayca şampiyon olacaklar" itirafında bulundu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynanacak Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"KOLAYCA ŞAMPİYON OLACAKLAR"

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Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky’den övgü dolu sözlerle bahseden Jose Mourinho, “Kendisi iyi bir iş çıkartıyor. Güzel bir istikrar sağladı. Oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her yıl iyiye gidiyor. Bu yıl da kolay şekilde şampiyon olacaklardır. Bizler için zorlu bir rakip. Gelirken stadyuma da baktım güzel bir zemin var gibi duruyor. Yarın iyi bir maç olması için her türlü koşul var” ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR AYNI OYUNU OYNUYORLAR"

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Portekizli teknik adam, rakip takımın en tehlikeli oyuncusunun kim olduğu sorulması üzerine, “Buna cevap vermem. Bence bir anlamı yok. Herhangi bir oyuncu değil takım… Takım çok iyi bir takım. Zor bir takım. Evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel ve tempolu bir takım. Dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil” cevabını verdi.

"KULÜBEDE OYUNA SOKABİLECEĞİM 5 OYUNCU VAR"

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Kısıtlı bir kadro ile Slavia Prag deplasmanına geldiklerini söyleyen Mourinho, “Benim birçok oyuncum eksik. Sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadığımız oyuncular burada değil. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Buraya gelirken de sakatlıktan yeni çıkan, son aylarda yeterli dakika almamış oyuncular var. Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Ama Fred’in de belirtmiş olduğu gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeyini verecektir. Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki; oynayan oyuncular her şeyini verecekler” diyerek sözlerini noktaladı.

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