Jose Mourinho'dan VAR tepkisi

Tottenham menajeri Jose Mourinho, VAR kararları hakkında açıklamada bulundu.
Brighton maçı sonrası hakem hakem Graham Scott'ın kararlaından memnun olmayan Mourinho tepki gösterdi.
Portekizli çalıştırıcı, "Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık bize de anlatmalılar neler gördüklerini" dedi.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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