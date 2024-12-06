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'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 20:11
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Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sezon başında kurduğu iddialı kadroyu devre arası transfer döneminde daha da güçlendirmek istiyor. Kış transfer döneminde takıma takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin ilk transfer hamlesini İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar...

'Jose Mourinho devrede' dediler... İtalyan basını Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferini duyurdu!

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü ligin 15. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündeme birçok iddia gelirken, son olarak İtalyan basını sarı-lacivertlilerin radarındaki yıldız oyuncuyu açıkladı.

DEVRE ARASI 'KANARYA' OLABİLİR

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Calciomercato'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa'nın yıldız savunmacısı Johan Vazquez devre arası Kanarya olabilir.

MOURINHO DEVREDE

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Öte yandan haberin detaylarında yer alan bilgiye göre daha önce Roma'da görev yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Meksikalı oyuncunun kış transfer döneminde sarı - lacivertli formayı giyebilmesi için çaba harcayacağı belirtildi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN RADARINDA

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Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Genoa ile masaya oturacağı ancak 26 yaşındaki savunmacının transferi için Almanya'dan Stuttgart, Augsburg gibi kulüplerin devrede olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Meksikalı savunmacı, İtalyan ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıktı. Ayrıca, Vasquez'in 10 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İtalya fenerbahçe
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