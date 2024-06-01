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Jose Mourinho Fenerbahçe için meğer o ismi aramış! Tecrübeli hocanın ilk isteği herkesi şaşırttı, Branco'ya talimat...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 17:31
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Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı ve yeni sezonda takımı çalıştıracak olan Jose Mourinho'nun kararını etkileyen isim ortaya çıkarken tecrübeli hocanın ilk talebi herkesi şaşırttı.

Jose Mourinho Fenerbahçe için meğer o ismi aramış! Tecrübeli hocanın ilk isteği herkesi şaşırttı, Branco'ya talimat...

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho hamlesi oldukça ses getirirken, yapılan KAP bildiriminde tecrübeli hoca ile görüşmelere başlandığı duyurulurken transferde birçok isim şimdiden yazılıp çizilmeye başlandı.

Jose Mourinho’nun Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

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Avrupa basını Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki sözleşmesinin 2 sezon geçerli olacağını ve Portekiz Milli Takımına gitmesine izin verecek bir maddeye sahip olacağını yazdı.

FRED VE DZEKO'YU ARAMIŞ

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Jose Mourinho hem mevcut başkan Ali Koç hem de başkan adayı Aziz Yıldırım ile görüşme yaparken, Fenerbahçe’nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko’yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun ayrıca son kararını vermeden önce Fenerbahçe’yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi. Başarılı teknik direktörün ‘evet’ demesindeki en önemli detaylardan birinin de bu görüşmeler olduğu vurgulandı.

'HERKESİ GÖRMEK İSTİYORUM!'

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Fenerbahçe’nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ

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Seçim çalışmalarını sürdüren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Ali Koç’un da son günlerde “İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Birçok oyuncumuzu isteyen kulüpler var. Bu oyuncularımıza astronomik bir teklif gelmezse kalacaklar” demesi de Portekizli çalıştırıcının bu isteğini doğruladı.

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