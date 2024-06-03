Jose Mourinho ilk basın toplantısını düzenledi! Portekizli hocadan Aziz Yıldırım'a yanıt...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho resmi imzayı atmasının ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00’te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak." ifadelerine yer verilmişti.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR"

İlk olarak mikrofonu alan başkan Ali Koç "Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim." dedi.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

"Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

Ali Koç: "Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Jose Mourinho ise Ali Koç'un sözlerinin ardından "Başkanın sözlerine katılıyorum. Stada gelen ve olayı televizyonda izleyerek kutlayan taraftarlarımıza teşekkürler. Ben ortada oturuyorum ama başkanla şaka yaptım, onun ortada oturması konusunda... Eskiden 'Ben Mourinho' söylemim vardı, şimdi ise 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diyorum." diye konuştu.

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim."

"İLK İLETİŞİME GEÇEN BRANCO"

Portekizli teknik adam, sözlerine, "Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil." ifadeleriyle devam etti.

"AZİZ YILDIRIM'DAN ONAY ALMADIM"

Mourinho, "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım! Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım." şeklinde konuştu.

"ROMA'DAN KİMSEYİ İSTEMEDİM"

''Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."

"FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

"FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM!"

"Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

''RÜYALARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İYİ TAKIM''

"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."

''ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ''

"Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

"ŞİMDİ SIRA BENDE!"

"Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs! Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırsı? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkmak. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım."

"Fenerbahçeliler sabırsızdır, onlara büyük başarılar yolunda sabırlı olmaları gerektiklerini nasıl anlatacaksınız?"

"Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim."

''99 PUANDAN AZ ALIP ŞAMPİYON OLALIM''

"Bir takımın 99, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor. Bu ligin gelişmesi için bu lazım. 99 puandan daha az alalım ama şampiyon olalım."

''LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM''

''Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum.''

''BENCİLİM VE İLGİYİ İSTERİM''

"Patronun ben olduğum önemli, ekibimde kimlerin olduğu sizler için önemli olmamalı. Hepsi yüksek kalitede insanlar olacak. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız, ben bu konuda bencilim ve bütün ilgiyi üzerimde isterim."

''EN UZUM RÖPORTAJIM''

Jose Mourinho: "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu."

Ali Koç: "Türkiye'ye hoş geldin."

''ARDA GÜLER'E HAYIR DEMEYİZ''

"Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz."

"YABANCI SINIRI İÇİN NE DİYECEKSİNİZ?"

"Bu nedenle bir teknik direktöre para ödüyorlar, bu tip sorunları çözsünler diye!"





