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Jose Mourinho'nun başı Arda Güler ile dertte! Oynatmamaya devam ederse yandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında 3-1'den gelerek 4-3 galip gelen Real Madrid'de moral sevinci yaşanırken, takımın genel oyunundaki sorunlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yapacağı tercihler tartışılmaya devam ediyor.

Jose Mourinho'nun başı Arda Güler ile dertte! Oynatmamaya devam ederse yandı...
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında karşılaşmanın son yarım saatine 3-1 mağlup giren Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı hamlelerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Vinicius Junior'ın yerine Endrick'i sahaya süren Portekizli teknik adam, orta alanda da radikal değişiklikler yaparak Aurelien Tchouameni yerine Bernardo Silva'yı, Denzel Dumfries'in çıkışıyla ise Arda Güler'i oyuna dahil etti ve Federico Valverde'yi sağ beke çekti. Bu hamlelerin ardından hücumda hareketlenen İspanyol devi, Endrick ve Carlos Espi'nin golleriyle skoru lehine çevirmesini bildi. Genç oyuncuların bu performansları, kadroda daha fazla süre alıp alamayacakları yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ARDA GÜLER'İN KATKISI VE ORTA SAHA ARAYIŞI

Jose Mourinho nun başı Arda Güler ile dertte! Oynatmamaya devam ederse yandı... 1

Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından orta sahada oyunun kontrolünü ele alma ve hücuma yaratıcılık katma konularında sıkıntı yaşayan Real Madrid'de, Valverde ve Tchouameni ikilisinin performansı eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Roma karşısında Arda Güler ile Bernardo Silva'nın oyuna girmesiyle birlikte takımın hücum organizasyonlarında daha akıcı bir görüntü sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Mourinho'nun hem orta alandaki dengeyi sağlama hem de genç oyunculara alan açma konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, yerleşik isimlerin rollerini değiştirmenin zorluğu da teknik heyetin önündeki en büyük engellerden biri olarak duruyor.

MOURINHO'NUN BAŞI ARDA GÜLER İLE DERTTE!

Jose Mourinho nun başı Arda Güler ile dertte! Oynatmamaya devam ederse yandı... 2

Portekizli çalıştırıcının son haftalarda Arda Güler hakkında aldığı kararlar spor camiasında geniş yankı uyandırıyor. Birçok maçta Arda Güler'i yedek başlatan Mourinho, sadece taraftarların değil İspanyol basının da tepkisini çekmiş durumda. Portekizli çalıştırıcının Arda'nın bu performansına rağmen yedek oturtmaya devam etmesi durumunda büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceği yazıldı.

MOURINHO'DAN "İLK 11" AÇIKLAMASI VE BARCELONA DERBİSİ

Jose Mourinho nun başı Arda Güler ile dertte! Oynatmamaya devam ederse yandı... 3

Roma karşısında elde edilen geri dönüşün ardından genç oyuncuların ilk 11'de daha fazla şans bulması beklentisi artarken, Jose Mourinho maç sonundaki açıklamalarıyla farklı bir mesaj verdi. Deneyimli teknik direktör, karşılaşmayı bitiren 11 oyuncuyla maça başlamaları durumunda farklı bir mağlubiyet yaşayabileceklerini ifade ederek tercihlerin maçın anlık ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini belirtti. İki sezondur büyük kupa kazanamayan Real Madrid'de 25 Ekim tarihinde oynanacak Barcelona derbisi yaklaşırken, sadece geri dönüşlerle kazanılan maçların değil, sürdürülebilir bir oyun yapısının kurulması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
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