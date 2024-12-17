Jose Mourinho'nun göz bebeği devre arasında gidebilir! İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'dan fazla teklif yaptı

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya transfer ettiği Sebastian Szymanski için sarı-lacivertlilere transfer teklifi geldi.

MOURINHO'NUN GÖZ BEBEĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için gelen teklif Portekizli çalıştırıcının keyfini kaçırdı.

İTALYAN EKİBİ İSTİYOR

Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilere bu transfer için ciddi olduğunu belirten Fiorentina yetkilileri, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yaptı. Devre arasında bu görüşmeler hız kazanacak ve daha da ciddileşecek.