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Jose Mourinho'nun göz bebeği devre arasında gidebilir! İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'dan fazla teklif yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 17:35
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun en beğendiği oyuncuların başında gelen Sebastian Szymanski için transfer girişimleri başladı. Mourinho'nun "3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi, İstanbul'a geldi.

Jose Mourinho'nun göz bebeği devre arasında gidebilir! İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'dan fazla teklif yaptı
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro'ya transfer ettiği Sebastian Szymanski için sarı-lacivertlilere transfer teklifi geldi.

MOURINHO'NUN GÖZ BEBEĞİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Szymanski için gelen teklif Portekizli çalıştırıcının keyfini kaçırdı.

İTALYAN EKİBİ İSTİYOR

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Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, Sebastian Szymanski için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilere bu transfer için ciddi olduğunu belirten Fiorentina yetkilileri, sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yaptı. Devre arasında bu görüşmeler hız kazanacak ve daha da ciddileşecek.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski
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