Jose Mourinho'ya dünya devi servet önerdi! Fenerbahçe'de kalmak için İtalyan takımına tek kelimelik cevap verdi...

Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao geçtiğimiz günlerde göreve başladı. Yeni hoca adayı için ince eleyip sık dokuyan İtalyan devinin Sergio Conceicao'dan önce Jose Mourinho'nun kapısını çaldığı iddia edildi.

MOURINHO'YA TEKLİF YAPTILAR

Zlatan Ibrahimovic aracılığıyla Jose Mourinho'ya teklif götüren Milan, Portekizli çalıştırıcıdan tek kelimelik 'teşekkürler' cevabı aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Mourinho'nun Milan'ı reddettiği yazıldı.

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Fenerbahçe'deki kariyerini uzun vadeli düşündüğü yazılan Mourinho için minimum 2 yıl daha Türkiye'de devam etmek istediği aktarıldı. Fenerbahçe'den kazandığı maaştan fazlasını teklif eden Milan'ı elinin tersiyle iten Mourinho, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.