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  4. Jose Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a istiyor

Jose Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Milli futbolcu, Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Londra ekibinin hocası Mourinho'nun takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Jose Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a istiyor

Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

zeki çelik_manşet_resim

ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ

Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

(DHA)


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