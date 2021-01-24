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Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı!

24.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı!

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin son paylaşımları çok konuşuldu.

Fenerbahçeli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Instagram'dan bugün yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Pazar günü öğle saatlerinde başında Trabzonspor'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, paylaşıma 'Bordo-mavi' notunu ekledi.

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Carolina Alurralde bir süre sonra Fenerbahçeli fotoğrafını paylaştı ve 'Kalbimin birçok rengi var' ifadelerini kullandı.

Alurralde paylaştığı bu storylerin ardından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı ve 'Sarı-mavi' yazdı.

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TRABZONSPOR'U TAKİP EDİYOR FENERBAHÇE'Yİ ETMİYOR

Carolina Alurralde'nin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Alurralde'nin Instagram'da Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'u takip ettiği, Fenerbahçe'yi ise takip etmediği ortaya çıktı.Alurralde, Trabzonspor formasıyla yaz aylarında horon teptiği görüntüleri de paylaşmıştı.


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