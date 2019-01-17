Joseph Attamah'a Fulham'ın talip olduğu iddia edildi!

Beşiktaş'tan Fabri ve Ryan Babel'i transfer eden Fulham'ın, bu kez de Başakşehir'den Joseph Attamah'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Attamah konusunda gelen gözlemci raporları sonrası, oyuncuyu kendisi de izleyen Claudio Ranieri'nin transfer kararı aldığı belirtildi. Stoperde büyük sorunlar yaşayan Fulham'ın Attamah için Başakşehir ile temasa geçtiği kaydedildi.

Şampiyonluk yarışındaki Başakşehir'in Attamah'ı 24 yaşındaki Ganalı stoperi satmak istemediği ancak Fulham'ın giderek rakam yükselttiği ve bu transferi 31 Ocak'a kadar mutlaka bitirmek istediği bilgisi verildi.

Sezon başında transfere 111 milyon Euro harcayan 19. sıradaki Londra kulübü, oynadığı 22 lig maçında 14 puan toplayabildi. Fulham, 22 maçta yediği 49 golle Premier Lig'in en kötü savunma performansını gösterdi.

