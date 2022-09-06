Josip Ilicic kimdir, hangi takımlarda oynadı? Josip Ilicic neden depresyona girdi? İşte ünlü futbolcunun yaşı ve hayatı

Futbola Triglav Kranj alt yapısında başlangıç yapan Josip Ilicic, 2007 yılında Bonifika takımı ile ilk profesyonel anlaşmasını yapmıştır. Ardından sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde yer almıştır. Peki Josip Ilicic kimdir?

JOSİP ILİCİC NEDEN DEPREYONA GİRDİ?

29 Ocak 1988 tarihinde Yugoslavya'da doğan dünyaya gelen Josip Ilicic geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini feshetmişti. Ünlü futbolcu girmiş olduğu depresyon nedeniyle bir süre kadro dışı kalmıştı. Josip Ilicic'in psikolojisinin eşinin kendisini aldatması sonucunda bozulduğu da iddialar arasında yer alıyordu. Fakat Ilicic söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Son olarak Bergamo kentindeki Gewiss Stadyumu'nda İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Atalanta ve Torino takımları mücadele etti. Atalanta'nın eski oyuncularından olan Josip Ilicic ise maç öncesi taraftarı selamladı. Ilicic'in görüntüsü sevenlerini şaşırtırken, ünlü yıldızın kilo alması ve saçlarının beyazlaması dikkat çekti.

