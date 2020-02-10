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Jürgen Klopp'un yeni gözdesi Kai Havertz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.02.2020 19:28 | Son Güncelleme

Bayer Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un bu yaz transferdeki en büyük isteği...

Jürgen Klopp'un yeni gözdesi Kai Havertz

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Bayer Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz'i 2020 yaz transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

The Daily Express gazetesinde yer alan habere göre; Klopp, bu yaz kadrosuna bir ofansif orta saha oyuncusu almak için bütçesinin önemli bir kısmını ayıracak. Bu noktada transfer pazarındaki genç ve yetenekli opsiyonlara bakan Klopp, uzun süredir izlediği Kai Havertz'i listesine aldı.

Kai Havertz ile Bayern Münih ve Manchester United da ilgileniyor ancak Jürgen Klopp ve Liverpool'un cazibesinin bu transferde bir adım önde olduğu yorumu yapıldı.

20 yaşındaki Alman ofansif orta saha oyuncusu Kai Havertz, Aachen'dan Leverkusen'e 11 yaşında transfer oldu.

Leverkusen ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Havertz, bu sezon 26 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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