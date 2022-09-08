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Jusuf Nurkic: ''Dört oyuncu bir yatakta uyuyorsa ne anlamı var?''

08.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jusuf Nurkic, EuroBasket 2022’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Jusuf Nurkic: ''Dört oyuncu bir yatakta uyuyorsa ne anlamı var?''

Bosna-Hersek Milli Takımı; Slovenya, Fransa, Litvanya, Macaristan ve Almanya’nın yer aldığı B Grubu’nu 5. tamamladı ve EuroBasket 2022’ye erken veda etti. Buna rağmen ülkece zorlu bir dönemden geçen Bosna’nın milli oyuncuları mücadeleleriyle gönüllerde yer kazandı.

Bosna-Hersek’in yıldız oyuncusu Jusuf Nurkic, EuroBasket 2022 ve takımın yaşadığı zorluklar hakkında SportSport’a demeçler verdi.

Nurkic, Bosna-Hersek halkına gurur duyacakları bir sebep verdiklerini ifade etti:

“Bizim için her zaman iyi veya kötü var, arası yok. Takım arkadaşlarımla, antrenörlerle gurur duyuyorum. Yaşadığımız çalkantılı süreci düşünürsek bu sonuç etkileyici, onlarla gurur duyuyorum. Katılan herkesi tebrik ediyorum, elimizden gelenin en iyisini yaptık ve Bosna-Hersek gurur duyabilir.”

Jusuf Nurkic, sporda başarı için iyi bir federasyonun şart olduğunu ima etti:

“Her şey Federasyon ile başlıyor. Spordan önce birçok şey var, spor işin en kolay kısmı. Bana Federasyonun Başkanlığını ve Yönetim Kurulu’nu verin, Bosna-Hersek bir daha asla hazırlıklar, oteller veya yiyeceklerle ilgili sorun yaşamaz. Eğer sen bunu yapabilirsen, ben de bana kalmış tüm işleri kendim devralmaya hazırım.”

Yıldız oyuncu, milli takımın her şeyin üstünde olması gerektiğini belirtti:

“Dört oyuncu bir yatakta uyuyorsa, öncelikli olan bazı şeyleri çözmezsek ne anlamı var? İnsanlar milli takımın her şeyin üstünde olduğunu anlamalı, her konuda sporculara en iyi şartların verildiğini bilmeliyiz”

28 yaşındaki uzun, takımdaki 12 oyuncunun da maksimumunu verdiğini söyledi:

“İlerleyemeyeceğiz. Bu tür mucizeleri yapabiliriz çünkü bunlar adı üstünde mucize. Sahada maksimumlarını veren 12 adamla buradan ayrılıyorsunuz. Herkesle gurur duyuyorum çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapmak için son güçlerini verdiler. Gerçekten kimseyi suçlayamam.”

(Eurohoops)

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