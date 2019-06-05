Juventus 15 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı transfer etti!

Ve Merih Demiral Juventus'ta! Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla kendisine Juventus kapılarını açtı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Merih Demiral'ın Juventus'a transferinin sonuçlandığını ve Merih'in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi.

Juventus, Merih'in transferi için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Merih Demiral için Atletico Madrid'in 25 milyon euroluk rakama kadar çıktığı ancak 21 yaşındaki savunmacının Sassuolo'ya transfer olurken Juventus ile sezon sonu için anlaşma yaptığı da iddia edildi.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus'un da Merih'i as takım için düşündüğü ve kadronun ana parçalarından biri yapmak istediği ifade edildi.

