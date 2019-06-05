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Juventus 15 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı transfer etti!

İTALYA HABERLERİ  | 05.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Sassuolo'dan Merih Demiral'i kadrosuna kattı. Devre arasında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için Juventus 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti.

Juventus 15 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı transfer etti!

Ve Merih Demiral Juventus'ta! Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla kendisine Juventus kapılarını açtı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Merih Demiral'ın Juventus'a transferinin sonuçlandığını ve Merih'in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi.

Juventus, Merih'in transferi için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Merih Demiral için Atletico Madrid'in 25 milyon euroluk rakama kadar çıktığı ancak 21 yaşındaki savunmacının Sassuolo'ya transfer olurken Juventus ile sezon sonu için anlaşma yaptığı da iddia edildi.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus'un da Merih'i as takım için düşündüğü ve kadronun ana parçalarından biri yapmak istediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus

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