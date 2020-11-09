Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor

Juventus, Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala göndererek mali açıdan rahatlamak istiyor.Dünya futbolunun son 15 yılına damga vuran iki futbolcudan birisi olan Ronaldo, 2022 yazına kalmadan Torino'ya veda edebilir.
Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek oyuncu ile gelecek yaz yollar ayrılarak, kulübün finansal dengelerinin sağlanması planlanıyor.
Juventus, Ronaldo'ya sahip olmaktan Ronaldo ise Juventus'ta olmaktan mutlu olduğunu defalarca gösterdi. 35 yaşındaki oyuncu da ayrılığa sıcak baktığı taktirde iki tarafın iyi ilişkilerine rağmen yollarını ayırması mümkün görünüyor.
Başta PSG olmak üzere birçok dünya devi, Ronaldo ismi söz konusu olduğunda devreye girmeye hazır durumda bulunuyor.
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