Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Juventus PSG maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. İtalyan ekibi, gruptaki 5. karşılaşmasında Benfica deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle dönmüştü. Öte yandan ile Paris Saint-Germain de evinde konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 7-2 yenmişti. Peki, Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus PSG maçı canlı yayın bilgileri...

JUVENTUS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus PSG maçı 2 Kasım 2022 Çarşamba günü Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

JUVENTUS PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus PSG maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Juventus, gruptaki 5. maçında Benfica deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ile dönmüştü.

Paris Saint-Germain ise kendi sahasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 7-2 skorla yenmişti

