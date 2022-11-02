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Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

02.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında PSG ile Torino'daki 41.507 seyirci kapasiteli Juventus Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Karşılaşmada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Sporseverler internette "Juventus PSG maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Juventus PSG maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. İtalyan ekibi, gruptaki 5. karşılaşmasında Benfica deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle dönmüştü. Öte yandan ile Paris Saint-Germain de evinde konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 7-2 yenmişti. Peki, Juventus PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus PSG maçı canlı yayın bilgileri...

JUVENTUS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus PSG maçı 2 Kasım 2022 Çarşamba günü Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

JUVENTUS PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus PSG maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

Juventus, gruptaki 5. maçında Benfica deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ile dönmüştü.

Paris Saint-Germain ise kendi sahasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 7-2 skorla yenmişti

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