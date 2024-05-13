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Juventus'ta forma giyen milli yıldızdan EURO 2024 öncesi kötü haber!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 22:15
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İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız omuzundan sakatlandığı öğrenilirken, milli futbolcunun durumu salı günü yeniden değerlendirilecek. İşte detaylar...

Juventus'ta forma giyen milli yıldızdan EURO 2024 öncesi kötü haber!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu omuzundan bir sakatlık yaşadı. Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle pazartesi günü yapılan antrenmanda yer almadı.

KUPA FİNALİNDE OYNAMAYABİLİR

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Juventus, kupa finalinde 15 Mayıs'ta Atalanta ile karşılaşacak. Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada forma giymesinin riskli olduğu ve durumunun salı günü yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan ekibinde bu sezon 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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