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Juventus'ta ikinci Allegri dönemi

28.05.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi'yi getirdiğini duyurdu.

Juventus'ta ikinci Allegri dönemi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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Juventus
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