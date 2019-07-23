Juventus'tan Merih Demiral için Milan'a ret

Transferde önceliği Melih Demiral'a veren Milan, Milli futbolcu için Juventus ile görüşmelere başladı. Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon euroya transfer ettiği Merih'i kiralamak isteyen Milan'a olumsuz yanıt verildi.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Milan, Türk futbolcu için Juventus'a teklifini iletti.

''MERİH OLMAZ, RUGANI'Yİ VERELİM''

Ancak Juventus, Giorgio Chiellini'nin yaşadığı sakatlıkları da düşünerek Merih Demiral'ı vermeme kararı aldı. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Milan'a Merih yerine Rugani'yi kiralık vermeyi teklif ettiği de belirtildi.

Stoper bölgesinde sadece Mateo Musacchio ve Alessio Romagnoli kalan Milan, acil olarak stoper arayışındaydı.

