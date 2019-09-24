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Juventus'un 150 milyon Euro'luk Jadon Sancho planı

İTALYA HABERLERİ  | 24.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

İtalya basını, Juventus'un Borussia Dortmund'da harikalar yaratan Jadon Sancho'yu transfer etmek için 150 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Juventus'un 150 milyon Euro'luk Jadon Sancho planı

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Jadon Sancho için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basını, Juventus'un gelecek yaz için hazırlanan transfer listesinde ilk sırayı Jadon Sancho'nun aldığını ve Torino ekibinin İngiliz yıldız için 150 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde Sancho'nun kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı da hatırlatıldı. Borussia Dortmund ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Sancho, Bundesliga ekibinde 63 maçta 18 gol attı ve 29 asist yaptı. (Sporx)

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juventus Jadon Sancho

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