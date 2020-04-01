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Juventus'un yıldızı Dybala'dan Ronaldo'ya itiraf

İTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 23:24 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan futbolculardan Paulo Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu resmi internet sitesine konuştu. Dybala, "Ronaldo'ya Arjantinliler olarak ondan nefret ettiğimizi söyledim" dedi.

Juventus'un yıldızı Dybala'dan Ronaldo'ya itiraf

Arjantinli Paulo Dybala, koronavirüse yakalanan futbolculardan bir tanesi... Evde dinlenme sürecinde olan başarılı sporcu, ilk süreçte yaşadıklarını anlattı. Dybala, "Kötü bir öksürüğüm vardı, yoruldum ve gece uyuduğumda üşüdüğümü hissettim. Biraz soğuktu. Umutsuzluğa kapılmamaya, sakin olmaya, sakin kalmaya ve Juventus doktorlarıyla konuşmaya çalıştım" dedi.

"NEFRET ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Bir yolculuk esnasında Ronaldo ile konuştuğunu söyleyen Dybala, "Arjantinliler olarak ondan senden nefret ediyoruz. Ama farklı biriyle tanıştım. Beni şaşırttın' dedim. O da gülümseyerek 'Ben buyum. Bu tarz eleştirilere alışığım' yanıtını verdi" şeklinde konuştu.

"ONU TANIMIYORDUK"

Dybala, "Hiçbirimiz onu tanımıyorduk ama takıma gelir gelmez onun mükemmel ve aşırı sosyal biri olduğunu keşfettik. Açıkçası onu tanıdıktan sonra olumlu bir şekilde gerçekten şaşırdım" diyen Dybala, bu görüşlerini Ronaldo ile paylaştığını da itiraf etti.

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