Kaan Ayhan transferi için Galatasaray'ın son saatleri

Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor.

Geçen hafta oyuncu cephesiyle anlaşmaya varan Galatasaray, Fenerbahçe devreye girmesine rağmen Kaan ile el sıkışmıştı. Tek kalan iş 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsselfdorf’a para transferi yapmaktı.

Yaklaşık bir haftadır bu parayı bulmaya çalışan sarı-kırmızılıların günün bitmesine 6 saat kala sonuç elde edemedi.

Galatasaray yönetimi bayramın ilk gününde çalışmalarını sürdürürken, teknik heyetin ve taraftarın gözü kulağı yönetimden gelecek iyi haberde. (Ajansspor)

