SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kaan Ayhan transferi için Galatasaray'ın son saatleri

Kaan Ayhan transferi için Galatasaray'ın son saatleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2020 18:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Kaan Ayhan transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kaan Ayhan'ın serbest kalma ücretini yatırdı mı? Galatasaray taraftarları Kaan Ayhan'ın transfer açıklamasını bekliyor. Kaan Ayhan transferi hakkında tüm detaylar...

Kaan Ayhan transferi için Galatasaray'ın son saatleri

Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor.

Geçen hafta oyuncu cephesiyle anlaşmaya varan Galatasaray, Fenerbahçe devreye girmesine rağmen Kaan ile el sıkışmıştı. Tek kalan iş 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsselfdorf’a para transferi yapmaktı.

Yaklaşık bir haftadır bu parayı bulmaya çalışan sarı-kırmızılıların günün bitmesine 6 saat kala sonuç elde edemedi.

Galatasaray yönetimi bayramın ilk gününde çalışmalarını sürdürürken, teknik heyetin ve taraftarın gözü kulağı yönetimden gelecek iyi haberde. (Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer!Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Golf fotoğrafını paylaştı... Beğeni rekoru kırdı

Golf fotoğrafını paylaştı... Beğeni rekoru kırdı

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! Kiralık...

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! Kiralık...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

O hariç herkesi satın

O hariç herkesi satın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiraladı!

Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer!

Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı

Galatasaray'dan Hagi paylaşımı

Inter Miami'nin ilk hedefi Falcao değil Luis Suarez!

Falcao yerine Suarez geliyor!

Galatasaray, Arda Turan hakkında kararını verdi!

Fatih Terim veto etti! Arda Turan...

Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor

Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Nuri Şahin'i gündemine aldı

Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.