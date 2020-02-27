YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. KAAN projesi, Van’da özel güvenlik personeline anlatıldı

KAAN projesi, Van’da özel güvenlik personeline anlatıldı

VAN HABERLERİ  | 27.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hayata geçirilen Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” Van’da özel güvenlik personellerine anlatıldı.KAAN projesi ile ilgili olarak Van’da özel güvenlik izni alan yerler belirlenerek, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılarak görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 26-27 Şubat 2020 tarihlerinden itibaren eğitim verilmeye başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hayata geçirilen Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” Van’da özel güvenlik personellerine anlatıldı.
KAAN projesi ile ilgili olarak Van’da özel güvenlik izni alan yerler belirlenerek, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılarak görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 26-27 Şubat 2020 tarihlerinden itibaren eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip projenin 2 Mart 2020 tarihinde Van’da hayata geçirilmesinin planlandığı bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere, devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak. Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” start aldı. İstanbul’dan başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan proje İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla İstanbul’da tanıtım ve açılışı yapılarak 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirildi. İstanbul ilinde Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan ‘‘Kadına Şiddet’’ konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görüldü. Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak’a kadar, 3 bin 88 ihbar yapıldığı bu ihbarlardan 2 bin 151’in olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde bin 150 kişiye işlem yapıldığı tespit edildi. KAAN projesinin başlangıcından itibaren günümüzdeki işleyişi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, sunumlar, örnekler ve anlatımlarla personelin eğitimi gerçekleştirildi” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya’da 13 bin çiçek açtı

Sakarya’da 13 bin çiçek açtı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Van Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:24
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Van Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.