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Kaçak akaryakıt için üretim ve depolama tesisi kurmuşlar

18.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda atık yağların kimyasal maddelerle karıştırıldığı yer altı deposu ve çok sayıda tankın bulunduğu kapalı alanlar ortaya çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 milyon litre kaçak akaryakıtın, yer altı ve yer üstü depolarıyla büyük bir tesiste üretildiği belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Torbalı ilçesinde iki depoya yaptığı baskın sonucu 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentteki sanayi tesislerinden geri dönüşüm yapılacağı bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine soruşturma başlatan ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Subaşı Mahallesi'nde, genelde depoların bulunduğu bir bölgeye odaklandı.

Çok sayıda tırın giriş çıkış yaptığı iki depoya yönelik takip sonucu operasyonu başlatan ekipler, orta ölçekli bir fabrika büyüklüğündeki 2 kapalı alanı bulunan tesise baskın düzenledi.

Bahçesinde atık yağlarla kimyasal maddelerin karıştırılarak kaçak akaryakıtın elde edildiği yer altı deposunun bulunduğu tesisin kapalı alanlarında da çok sayıda kaçak akaryakıt dolu tank bulundu.

Tır garajları, otobüs terminalleri ve tarımsal makinalarda kullanılmak üzere satıldığı belirlenen kaçak akaryakıtın araçların motor aksamına zarar verdiği, saldığı gazlarla çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 60 tırı dolduracak kapasitedeki 1 milyon litre kaçak akaryakıt ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ayrıştırılmak üzere depolara taşınmaya başlandı.

Gözaltına alınan depoların sahibi Ö.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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