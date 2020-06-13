YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kaçak kazı yapan kişiler yakalandı

Kaçak kazı yapan kişiler yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelikhan ilçesi Yağızatlı köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında F.N, Ş.E.G, H.G, ve E.N isimli şahıslar şüpheli hareketleri üzerine durduruldu.

Kaçak kazı yapan kişiler yakalandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi kazı yaptıkları malzemelerle birlikte ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çelikhan ilçesi Yağızatlı köyünde icra edilen önleyici devriye esnasında F.N, Ş.E.G, H.G, ve E.N isimli şahıslar şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Şahısların kaçak kazı için hazırlık yaptığı tespit edildi. Şahıslar ile birlikte 1 adet detektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirilmiştir.
Şahıslar adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:25
Akşam
19:57
Yatsı
21:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Gültekin Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.