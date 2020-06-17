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Kaçan kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Aydın’da bir şahıs evden kaçan muhabbet kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti.

Aydın’da bir şahıs evden kaçan muhabbet kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti. 4 gün önce kaybolan kuşunu her yerde aramasına rağmen bulmadığını belirten Mutlu Koca, kuşunun bulunması için vatandaşlardan da yardım istedi.
Koca yayınladığı kayıp ilanında "13 Haziran Cumartesi akşamı saat: 20.00’da Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu civarındaki evden kaçan Fıstık, en son 14 Haziran Pazar günü aynı mahalledeki bir evin balkonunda görüldü. Fıstık, adına tepki veren akıllı, insancıl bir kuş. Fıstık’ı görenler lütfen yardım etsin. Bulup getirene para ödülü verilecek" diye yazdı.

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