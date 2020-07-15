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Kaçırılan kız çocuğu polisin operasyonuyla bulundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 2 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu polisin gerçekleştirdiği operasyonda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki Melis A.’dan, haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kaçırılan kız çocuğu polisin operasyonuyla bulundu

Eskişehir’de, 2 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu polisin gerçekleştirdiği operasyonda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki Melis A.’dan, haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, Melis A.’yı kaçırdığı öne sürülen şüpheli Murat Ü. (26) ile birlikte Karagözler Mahallesi’nde bulunan bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.
Şüpheli Murat Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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