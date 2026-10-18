Kaderi 2 maça bağlı! İşte Montella'nın yeni adresi

Napoli'de Massimiliano Allegri dönemi sona erebilir. İtalyan ekibinin ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçların ardından deneyimli teknik adamın geleceği tartışılmaya başlandı. Allegri'nin kaderini belirleyecek karşılaşmalar belli olurken, teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimler arasında Vincenzo Montella da yer aldı.

GELECEĞİ İKİ MAÇA BAĞLI

Napoli, ligde oynadığı 7 karşılaşmada 10 puan toplarken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçtan da puan çıkaramadı. Beklentilerin gerisinde kalan sonuçların ardından Massimiliano Allegri ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Allegri'nin geleceği Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele ve gelecek hafta ligde karşılaşılacak Roma maçının sonuçlarına bağlı olacak. Napoli'nin bu iki karşılaşmada da istediği sonuçları alamaması durumunda teknik direktör değişikliğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

TUDOR DA LİSTEDE

Allegri ile yolların ayrılması ihtimaline karşı Napoli'nin teknik direktör adayları da konuşulmaya başlandı. İtalyan ekibinin listesinde Igor Tudor ve Thiago Motta'nın isimlerinin bulunduğu öne sürüldü.

MONTELLA SÜRPRİZİ

Napoli için gündeme gelen isimlerden biri de Vincenzo Montella oldu. İtalyan basını, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan deneyimli teknik adamın Napoli'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığını yazdı.

Önümüzdeki iki maçın ardından Napoli yönetiminin nasıl bir karar vereceği ve Montella iddiasının somut bir gelişmeye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.