Kadıköy'de neler oldu neler! Fenerbahçe Alanyaspor maçında penaltı kaçtı, İrfan Can Kahveci tamamladı gol geçersiz sayıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk ederken karşılaşmanın 19. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu büyük heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler, penaltı atışından yararlanamadı ve devamında bulduğu gol de iptal edildi.

PENALTI KARARI VAR İNCELEMESİYLE DEĞİŞTİ

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı, ilk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonun VAR’da incelenmesinin ardından penaltı kararının geçerli olduğu bildirildi.

Topun başına geçen Greenwood, kullandığı penaltı atışında fileleri havalandıramadı. Bu sonuçla İngiliz futbolcu, bu sezon ikinci kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İRFAN CAN'IN GOLÜ DE GEÇERLİ SAYILMADI

Greenwood’un kaçırdığı penaltının ardından dönen topu değerlendiren İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Fenerbahçe’nin gol sevinci kısa sürdü.

İrfan Can Kahveci’nin penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girdiği tespit edilince gol geçersiz sayıldı. Böylece Fenerbahçe, aynı pozisyonda hem penaltı fırsatını hem de dönen toptan bulduğu golü değerlendirememiş oldu.

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*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.